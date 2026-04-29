Следствие установило: пропавшая на Кубани девочка стала жертвой хладнокровного убийцы

Трагическая развязка поисков в Краснодарском крае официально признана криминальной. Стало известно, что 11-летняя жительница поселка Стрелка, которую искали на протяжении пяти суток, стала жертвой убийства. Детали истории узнал SHOT.

Подозреваемый в убийстве девочки. Фото © Telegram / SHOT / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Следственный комитет подтвердил: смерть ребенка носит насильственный характер. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в соседнем хуторе Белый.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый уже задержан. В ходе предварительного допроса он дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершения преступления. Сейчас на месте обнаружения тела работают эксперты-криминалисты, собирающие улики, которые станут основой доказательной базы в суде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Следователи продолжают устанавливать мотивы и все детали того, как именно 11-летняя девочка оказалась в руках преступника.