29 апреля, 07:24

Следствие установило: пропавшая на Кубани девочка стала жертвой хладнокровного убийцы

СК задержал 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве девочки на Кубани

Трагическая развязка поисков в Краснодарском крае официально признана криминальной. Стало известно, что 11-летняя жительница поселка Стрелка, которую искали на протяжении пяти суток, стала жертвой убийства. Детали истории узнал SHOT.

Подозреваемый в убийстве девочки. Фото © Telegram / SHOT / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Следственный комитет подтвердил: смерть ребенка носит насильственный характер. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в соседнем хуторе Белый.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый уже задержан. В ходе предварительного допроса он дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершения преступления. Сейчас на месте обнаружения тела работают эксперты-криминалисты, собирающие улики, которые станут основой доказательной базы в суде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Следователи продолжают устанавливать мотивы и все детали того, как именно 11-летняя девочка оказалась в руках преступника.

Шторм, косатки или заброшки: В Мурманской области почти неделю ищут пропавшего рыбака
Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и не вернулась. На поиски вышли полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». Спустя пять дней нашли её тело.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Оксана Попова
