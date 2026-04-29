Пропавшая в Темрюкском районе школьница найдена погибшей

Поисковая операция в Краснодарском крае завершилась трагедией. В Темрюкском районе обнаружено тело 11-летней Ани Цюпрак, о пропаже которой стало известно 24 апреля. О печальном исходе событий официально заявили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Девочка исчезла во время прогулки с приятельницами. Несмотря на оперативное реагирование экстренных служб и масштабную мобилизацию волонтеров, спасти ребёнка не удалось.

Работы по поиску несовершеннолетней велись непрерывно на протяжении четырех суток. В сложной операции были задействованы около 700 человек — специалисты различных ведомств и добровольцы прочесывали местность в круглосуточном режиме.

Несмотря на все приложенные усилия и огромное количество привлеченных людей, 28 апреля волонтеры подтвердили, что поисковые мероприятия официально закрыты в связи с обнаружением погибшей.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственным органам предстоит выяснить причины гибели школьницы и детально восстановить хронологию событий того рокового дня.

Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и не вернулась. На поиски вышли полиция и волонтёры «ЛизаАлерт».