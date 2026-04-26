На Кубани вторые сутки ищут 11-летнюю Аню в белых кроссовках

В посёлке Стрелка в Краснодарском крае уже вторые сутки ищут 11-летнюю Анну Цюпрак. Девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и до сих пор не вернулась.

Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Аня невысокая — около 150 см, худенькая, с каштановыми волосами и карими глазами. В день пропажи на ней было почти всё чёрное: кофта, майка, спортивные штаны. Яркая деталь — белые кроссовки.

На поиски вышли полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». Они просят водителей, которые 24 апреля с 16:30 до 19:00 проезжали по трассам А-290, А-289, по дороге на станицу Голубицкую или посёлок Ильич, а также по объездной дороге Темрюка, проверить записи с видеорегистраторов. Возможно, камера засняла девочку на обочине или момент, как она садилась в машину.

Любая деталь может помочь. Если что-то известно, звоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 (бесплатно) или в полицию.

