Шторм, косатки или заброшки: В Мурманской области почти неделю ищут пропавшего рыбака

Почти неделю в Мурманской области продолжается операция по поиску 69-летнего мужчины. Вячеслав отправился в Северное море близ Териберки 20 апреля, однако спустя несколько часов связь с ним прервалась, выяснил SHOT.

Фото © Telegram / SHOT

Родственники забили тревогу, когда пенсионер перестал отвечать на звонки. На следующие сутки специалисты задействовали авиацию, но с воздуха удалось обнаружить только покинутое судно. Пустая лодка дрейфовала в акватории губы Опасова, в двадцати километрах от точки выхода.

Местные жители выдвигают несколько версий случившегося. Согласно одной из них, в двадцатых числах апреля регион накрыл мощный шторм, из-за которого мореплаватель мог причалить к берегу, чтобы переждать непогоду. Не исключено, что пожилой человек заблудился и скончался от переохлаждения, пытаясь укрыться в одном из заброшенных домов. Сейчас спасательные отряды направляются к строениям, чтобы проверить эту догадку.

Существует и более экзотическая гипотеза. Очевидцы отмечают, что к берегам Териберки в последнее время стали приближаться стаи косаток. Некоторые северяне полагают, что столкновение с крупными морскими хищниками могло повредить транспортное средство. В таком случае владелец мог выпасть за борт и утонуть.

На данный момент поисковые мероприятия продолжаются. Следствию предстоит выяснить, что именно произошло с мужчиной в открытых водах.

Ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. 18 апреля группа из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четырех друзей отправилась на рыбалку. С тех пор они перестали выходить на связь. Последний раз сигнал от телефона Насти зафиксировали 19 апреля. Ребята планировали вернуться домой 21 апреля, но до сих пор их местоположение неизвестно.