В Тульской области разыскивают семилетнюю девочку из города Советск. Она не вернулась домой 30 апреля после прогулки, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Тульской области пропала семилетняя девочка. Фото © Telegram / ДПСО «ЛизаАлерт» Тульской области

Приметы ребёнка: рост около 132 см, худощавое телосложение, светлые волосы с розовыми прядями, серые глаза. В момент исчезновения на ней была чёрная куртка, светло-розовые штаны и чёрные туфли. С собой девочка взяла чёрно-фиолетовый самокат. Поисковые группы выехали на сбор.

