29 апреля, 09:27

«Задушил в машине»: Раскрыты ужасающие детали убийства 11-летней девочки на Кубани

Подозреваемый признал вину в убийстве 11-летней в Краснодарском крае

Обложка © Telegram / Следком

На Кубани сообщили о признании задержанного по делу об убийстве 11-летней девочки. Об этом заявили в СУ СК России. Следствие считает, что мужчина встретил девочку на улице и посадил в автомобиль. В машине он совершил убийство, после чего вывез тело за пределы населённого пункта и попытался скрыть следы.

«В ходе движения злоумышленник задушил потерпевшую. Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант переместил тело погибшей за пределы хутора, где скрыл в районе водоема, а затем покинул территорию Темрюкского района», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый признал вину и дал показания.

Следствие установило: пропавшая на Кубани девочка стала жертвой хладнокровного убийцы

Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и не вернулась. К поискам подключились полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». Тело девочки нашли на пятый день. Четыре дня без перерыва её искали около 700 человек.

Александра Мышляева
