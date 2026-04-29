«Задушил в машине»: Раскрыты ужасающие детали убийства 11-летней девочки на Кубани
Подозреваемый признал вину в убийстве 11-летней в Краснодарском крае
Обложка © Telegram / Следком
На Кубани сообщили о признании задержанного по делу об убийстве 11-летней девочки. Об этом заявили в СУ СК России. Следствие считает, что мужчина встретил девочку на улице и посадил в автомобиль. В машине он совершил убийство, после чего вывез тело за пределы населённого пункта и попытался скрыть следы.
«В ходе движения злоумышленник задушил потерпевшую. Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант переместил тело погибшей за пределы хутора, где скрыл в районе водоема, а затем покинул территорию Темрюкского района», — сообщили в ведомстве. Подозреваемый признал вину и дал показания.
Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и не вернулась. К поискам подключились полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». Тело девочки нашли на пятый день. Четыре дня без перерыва её искали около 700 человек.
