«Задушил в машине»: Раскрыты ужасающие детали убийства 11-летней девочки на Кубани

На Кубани сообщили о признании задержанного по делу об убийстве 11-летней девочки. Об этом заявили в СУ СК России. Следствие считает, что мужчина встретил девочку на улице и посадил в автомобиль. В машине он совершил убийство, после чего вывез тело за пределы населённого пункта и попытался скрыть следы.