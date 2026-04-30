Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы с батискафом «Титан»

История батискафа «Титан», разрушившегося в Атлантическом океане при погружении к обломкам «Титаника», получила трагическое продолжение. Спустя почти три года родственникам передали останки погибших. Историю опубликовала газета The Guardian.

Речь идёт о катастрофе 2023 года, за которой следил весь мир. На борту находились пять человек, включая бизнесменов и исследователей. Среди погибших были пакистанский предприниматель Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Их родственница Кристин Давуд впервые рассказала, как проходила процедура передачи останков.

По её словам, тела вернули в небольших контейнерах. Она описала увиденное как «кашу», пояснив, что из-за огромного давления на глубине почти четырёх километров тела были разрушены. Экспертам потребовались месяцы, чтобы провести ДНК-анализ. Часть биологического материала оказалась настолько перемешанной, что идентифицировать её не удалось.

Специалисты установили, что причиной трагедии стала мгновенная имплозия. Корпус аппарата не выдержал давления и разрушился за доли секунды. По словам экспертов, пассажиры не успели осознать происходящее и не испытывали страданий. Для родственников это стало единственным утешением.

Связь с батискафом пропала спустя 1 час 45 минут после начала погружения. Позже выяснилось, что разработчик аппарата игнорировал предупреждения о возможных рисках.