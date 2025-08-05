«Можно было предотвратить»: В США назвали причины катастрофы батискафа «Титан»
MBI: Батискаф Титан потерпел крушение из-за нарушения норм безопасности
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Батискаф «Титан» затонул в 2023 году из-за недостатков конструкции и нарушения норм безопасности. К такому выводу пришёл Совет по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США.
В отчёте подчёркивается, что компания OceanGate проигнорировала предупреждения экспертов о ненадёжности судна.
«Эту морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить», — заявил Джейсон Нойбауэр, председатель Titan MBI.
Также в отчёте указано, что корпус батискафа не выдержал давления на глубине, что привело к мгновенному разрушению. Эксперты добавили, что OceanGate не провела необходимых испытаний, а экипаж не был должным образом проинструктирован.
Напомним, в июне 2023 года батискаф «Титан» компании OceanGate утонул при попытке доплыть до обломков «Титаника». На борту находилось пять пассажиров (британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, а также один из богатейших людей Пакистана, Шахзада Давуд, с сыном). Все они погибли. Ещё в начале поисков специалисты зафиксировали подводные стуки, которые сочли «обратной связью». Как предполагается, разгерметизация стала причиной трагедии. Спасатели обнаружили лишь всплывшие обломки в месте крушения. Позже авторы документального фильма о гибели батискафа обнародовали звуки, похожие на стук, которые могли доноситься с утонувшего аппарата во время его поисков.