«Можно было предотвратить»: В США назвали причины катастрофы батискафа «Титан»

Батискаф «Титан» затонул в 2023 году из-за недостатков конструкции и нарушения норм безопасности. К такому выводу пришёл Совет по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США.

В отчёте подчёркивается, что компания OceanGate проигнорировала предупреждения экспертов о ненадёжности судна.

«Эту морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить», — заявил Джейсон Нойбауэр, председатель Titan MBI.