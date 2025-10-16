Сектор Газа
16 октября, 09:24

Названа причина гибели батискафа «Титан»

Обложка © Wikipedia / Madelgarius

Причиной крушения батискафа «Титан» во время погружения к обломкам лайнера «Титаник» в 2023 году стали ошибки при проектировании. Об этом сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB).

«Конструкция композитного глубоководного аппарата была сделана с многочисленными нарушениями и не отвечала требованиям к устойчивости и износостойкости», — говорится в документе.

В отчёте ведомства отмечается, что инженерно-технологические процессы в компании OceanGate не соответствовали стандартам. Недостаточные испытания и слабый контроль за состоянием батискафа привели к незамеченному расслоению корпуса, которое в сочетании с повреждением неустановленного происхождения вызвало потерю устойчивости аппарата.

Напомним, что в июне 2023 года при погружении к обломкам «Титаника» произошла катастрофа с батискафом «Титан» компании OceanGate, унесшая жизни пяти человек. Среди погибших были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании Стоктон Раш, французский глубоководный специалист Поль-Анри Наржоле, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд со своим сыном. Во время поисковых операций спасатели фиксировали подводные акустические сигналы, которые могли быть попытками пассажиров подать знак жизни. Позднее в документальном проекте были обнародованы записи стуков, синхронизированных с периодами поисков.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мария Любицкая
