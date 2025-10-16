Названа причина гибели батискафа «Титан»

Причиной крушения батискафа «Титан» во время погружения к обломкам лайнера «Титаник» в 2023 году стали ошибки при проектировании. Об этом сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB).

«Конструкция композитного глубоководного аппарата была сделана с многочисленными нарушениями и не отвечала требованиям к устойчивости и износостойкости», — говорится в документе.

В отчёте ведомства отмечается, что инженерно-технологические процессы в компании OceanGate не соответствовали стандартам. Недостаточные испытания и слабый контроль за состоянием батискафа привели к незамеченному расслоению корпуса, которое в сочетании с повреждением неустановленного происхождения вызвало потерю устойчивости аппарата.