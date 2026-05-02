Экс-следователь назвал две версии исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов могут исчезнуть Кузбассе в результате несчастного случая или бытового конфликта. Такие версии выдвинул бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоёму», — приводит комментарий бывшего следователя РИА «Новости».

Козлов напомнил, что в Юрге протекает река Томь. Её течение направлено в сторону Томской области. Именно там обычно находят утонувших.

Вторая возможная причина — бытовой конфликт. Козлов предположил, что ссора могла внезапно вспыхнуть с кем-то из знакомых пропавшего или даже со случайными прохожими.