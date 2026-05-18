Пропавших в Чехове пятилетних мальчиков нашли и передали родителям

Двое пятилетних мальчиков, пропавших в подмосковном Чехове, найдены живыми. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.

«Дети найдены и переданы родителям!» — говорится в сообщении.

Собакин поблагодарил всех за помощь в поисках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехове разыскивают двоих воспитанников детского сада 5 лет, сбежавших из детсада. Согласно данным источника, инцидент произошел на прогулке: мальчики покинули территорию, проскользнув под ограждением. Воспитатели заметили это и уведомили законных представителей и правоохранительные органы. К розыскным мероприятиям присоединились добровольцы.