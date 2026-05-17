17 мая, 14:32

В Екатеринбурге полиция искала мальчика во дворе, пока он спал в диване

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге развернулась настоящая драма с неожиданным финалом. Родители четырёхлетнего Кирилла забили тревогу, когда потеряли его из виду во время прогулки. Взрослые подняли на ушу полицию, а оказалось, что всё это время мальчик спал в диване.

Родственники думали, что мальчик играет во дворе. Когда он исчез, семья тут же вызвала правоохранителей. К поискам подключились волонтёры и кинологи, сообщает Baza.

Три часа взрослые прочёсывали улицы, подъезды и окрестности. И где же нашли беглеца? Дома.

Выяснилось, что Кирилл решил сыграть с родителями в прятки. Он забрался внутрь дивана, сделал там себе «секретное убежище», и уснул. Разбудил малыша только шум полицейских сирен и крики мамы.

К счастью, всё закончилось хорошо. Напуганная семья пообещала усилить контроль за маленьким «шпионом». Полицейские лишь посмеялись и посоветовали родителям проверять диван перед тем, как вызывать отряд спецназа. Теперь эта история, вероятно, станет семейной легендой.

Дарья Денисова
