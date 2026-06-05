Открыли дверцу и увидели разложившееся тело: В Башкирии дачники нашли труп в старом холодильнике

Жители башкирского Салавата обнаружили у реки заколоченный холодильник, в котором находилось тело мужчины. По информации пресс-службы СУ СКР по республике, по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний местный житель, который в настоящее время заключён под стражу.

По данным следствия, в декабре 2025 года во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 67-летним знакомым возник бытовой конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина нанёс своему оппоненту смертельные травмы. Для сокрытия следов преступления, обвиняемый вместе со знакомым спрятали тело в старом холодильнике. Затем они организовали доставку этого «груза» на окраину города, оставив его у реки Белой, неподалеку от садового товарищества. Тело было обнаружено местными жителями лишь в мае.

Пресс-служба МВД по Башкирии пролила свет на обстоятельства находки. Два пенсионера, отдыхавших на даче, заметили в реке холодильник и решили, что он может пригодиться им в хозяйстве. Открутив саморезы, которыми была прикреплена дверца, они были шокированы, обнаружив внутри разложившееся тело.

Личность погибшего, ранее привлекавшегося к ответственности за вождение в нетрезвом виде, установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 67-летний мужчина родом из Мелеузовского района. Медицинские эксперты выявили на теле многочисленные повреждения и подтвердили, что смерть наступила за несколько месяцев до обнаружения. Правоохранительные органы пока не комментируют, что стало с сообщником, помогавшим скрыть тело.

Ранее в Малоярославце нашли останки убитого мужчины. Преступник расчленил его тело, разложил в чемодан и пакеты и сбросил в реку Лужу.