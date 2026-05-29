В Калужской области мужчину расчленили и утопили в Луже
В Малоярославце (Калужская область) нашли останки убитого мужчины. Преступник расчленил его тело, разложил в чемодан и пакеты и сбросил в реку Лужу.. Об это сообщил Telegram-канал Baza.
Подозреваемый в убийстве. Фото © Telegram / Baza
Вскоре удалось установить предполагаемого причастного к случившемуся. Им оказался 49-летний местный житель, который на тот момент уже покинул регион и перебрался в Евпаторию (Крым). По версии следствия, весной он находился вместе со своим 52-летним знакомым. Между ними произошёл конфликт, который перерос в насилие.
В ходе допроса задержанный сообщил, что нанёс приятелю несколько ударов по голове, после чего тот скончался на месте. Чтобы скрыть произошедшее, фигурант разделил тело, упаковал части в чемодан и пакеты, а затем избавился от них и сбежал.
Позднее мужчину задержали. Следственное управление СК по Калужской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
