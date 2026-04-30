Любовь не до гроба: Японец «утилизировал» останки жены в печи зоопарка

В Японии сотрудник зоопарка признался в незаконном уничтожении останков своей жены. Он бросил их в печь для сжигания мёртвых животных. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщину начали искать после заявления её подруги. Она сообщила об исчезновении в конце марта 2026 года. Полицейские опрашивали мужа, но тот не смог внятно объяснить, куда пропала супруга. Он называл странные причины, почему не выходил с ней на связь.

Только в конце апреля мужчина признался. Он рассказал, что бросил останки жены в печь для утилизации животных. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются. Подозреваемый задержан. Ему грозит уголовное наказание за незаконное уничтожение тела и, возможно, за убийство.

