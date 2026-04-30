Стали известны шокирующие детали убийства подростка рэпером D4vd

Популярный в США исполнитель D4vd зарезал и расчленил 14-летнюю девочку. Тело подростка нашли в его автомобиле на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры округа Лос-Анджелес.

По данным следствия, мотивом убийства стали угрозы девушки обвинить певца в педофилии. D4vd, настоящее имя которого Дэвид Берк, познакомился с Селестой Ривас Эрнандес, когда ей было 11 лет. Когда девочке исполнилось 13, а ему — 18, он начал её сексуально домогаться. Жертва грозилась разоблачить их отношения. В материалах дела указано, что исполнитель нанёс множественные ножевые ранения и стоял рядом, пока жертва истекала кровью.

«Когда она пригрозила разоблачить его преступные действия и разрушить его музыкальную карьеру, Берк, предположительно, убил её, расчленил тело и сложил его в два мешка, которые положил в багажник своей машины. Там расчленённое тело пролежало в разлагающемся состоянии более четырёх месяцев, пока 8 сентября 2025 года его не нашли на свалке», — говорится в документах.

Тело Селесты Ривас Эрнандес находилось в багажнике Tesla, принадлежащей D4vd. Автомобиль несколько дней простоял на стоянке. Полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе. При обыске в багажнике обнаружили упакованное в сумку тело.

Тем временем, в Бразилии полиция расследует гибель участницы конкурса красоты. 29-летнюю Ану Луизу Матеус нашли под окнами дома в Рио-де-Жанейро. Экспертиза зафиксировала травмы после падения с высоты. По версии следствия, к произошедшему причастен её бойфренд, которого задержали. Вскоре после этого он умер в камере. Власти рассматривают версию самоубийства. Обстоятельства дела продолжают устанавливать.