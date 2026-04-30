В Бразилии бойфренд выбросил участницу конкурса красоты с 13-го этажа

Полиция расследует гибель участницы конкурса Miss Cosmo Brazil. Трагедия произошла в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета East Bay Times. 29-летнюю Ану Луизу Матеус обнаружили под окнами её дома. Медики зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты.

Следствие установило, что девушка упала с 13-го этажа. По версии правоохранителей, к произошедшему причастен её бойфренд Эндрео Кунья. Его задержали вскоре после случившегося. По данным расследования, конфликт между ними произошёл накануне.

Позже Кунья скончался в камере. Власти рассматривают версию самоубийства, однако расследование продолжается. Официальные органы не раскрывают детали произошедшего.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летней предпринимательницы Ксении. Её зарезал знакомый после отказа дать деньги в долг. Подозреваемого арестовали. В день трагедии он попросил у Ксении 10 тысяч рублей, сославшись на финансовые проблемы. После отказа началась ссора, переросшая в нападение: подозреваемый сначала душил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом в шею. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.