Красноярец жестоко зарезал свою девушку за то, что она решила с ним расстаться

31-летний житель Красноярска подозревается в убийстве женщины в Емельяновском муниципальном округе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Видео © МАКС / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал к женщине в дом на улице Воскресенская ТСН «Емельяновская горка». Они обсуждали перспективы дальнейших отношений. Женщина заявила о намерении расстаться. Это вызвало у фигуранта агрессию.

Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанёс несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый скрылся, но позже осознал содеянное и сообщил о случившемся в полицию. Фигуранта задержали. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело об убийстве 32-летней бизнесвумен Ксении, которую зарезал знакомый после отказа дать в долг 10 тысяч рублей. Подозреваемый Александр Р. ранее не прошёл испытательный срок в её компании, воспринял сочувствие женщины как близкие отношения, проник в дом и нанёс несколько ударов ножом. Фигуранта задержали и арестовали.