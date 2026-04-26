Долги на 730 тыс. и арсенал ножей: У убийцы дизайнерши в Москве оказалось тёмное прошлое
В Москве бывший заключённый, одержимый холодным оружием, жестоко убил 36-летнюю женщину-дизайнера в её офисе на улице Веревейской. Об этом сообщает Baza.
При обыске у 43-летнего Михаила С. нашли коллекцию японских мечей, мачете и ножей, с которыми он тренировался прямо дома.
Подозреваемого задержали довольно быстро, хотя он пытался убежать в лес. Выяснилось также, что у него богатое криминальное прошлое: в 2010 году он угрожал ножом сотруднику ППС и отнял автомат, после чего несколько лет был в федеральном розыске, затем получил 4 года мордовской колонии. После освобождения переехал в Москву, работал на грузоперевозках, набрал долгов на 730 тысяч рублей, но любовь к оружию не оставил.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Мытищах во время ночного конфликта друг друга зарезали 28-летний актёр Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения. Предположительно, причиной ссоры стало желание девушки развестись. Тела с ножевыми ранениями обнаружили спасатели, вскрывшие дверь. Возбуждено два уголовных дела об убийстве. Бенграф пережил тяжёлое предательство и страдал от депрессии.
