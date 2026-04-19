Убивший жену актёр Бенграф пережил страшное предательство и страдал от депрессии

Актёр театра Владислав Бенграф, накинувшийся с ножом на супругу в квартире в подмосковных Мытищах, не видел жизни без неё. Он часто рассказывал друзьям, что жена помогала ему переживать творческие кризисы. Об этом пишет Baza.

Бенграф, по мнению окружения, не был спокойным человеком. У него случались периоды эмоциональных всплесков на фоне проблем с работой. Одно время он жаловался, что бытовые условия мешают ему реализоваться в профессии. Руководство подмосковного театра, где играл актёр, снизило на него нагрузку, но это не помогло мужчине стать спокойнее.

Кроме того, по словам близких, он в прошлом пережил страшное предательство и погружался в тяжёлую депрессию. После этого он выкарабкивался погружением в работу. После знакомства с будущей женой Бенграф называл её своей опорой и говорил, что обрёл настоящее счастье. Пара познакомилась, когда актёр просто проводил избранницу до дома. Случайная встреча переросла в любовь.

Последние месяцы семья часто ссорилась. Актёр то уезжал от возлюбленной, то возвращался. Соседи рассказали, что конфликты были практически постоянными, приходилось даже вызывать полицию, чтобы угомонить буйную парочку.

Напомним, 28-летний актёр Владислав Бенграф и его 23-летняя супруга Евгения зарезали друг друга в ходе ссоры в подмосковных Мытищах. Девушка якобы хотела развестись, но мужчина не был готов её отпустить. Конфликт вспыхнул в их квартире глубокой ночью. Тела супругов с колото-резаными ранами обнаружили спасатели, вскрыв дверь через пару часов. Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве.