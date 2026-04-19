Две уголовки об убийстве заведены по факту гибели актёра и его жены в Мытищах

В подмосковных Мытищах следователи возбудили два уголовных дела после обнаружения в одной из квартир двух тел. По предварительной информации, актёр местного театра Владислав Бенграф и его супруга нанесли друг другу смертельные удары ножами во время ссоры.

Место убийства. Видео © пресс-служба СК Московской области

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сказано в заявлении СК по региону.

Сейчас проводится осмотр места преступления, изъяты ножи и собирается дополнительная информация. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе дактилоскопические и экспертиза холодного оружия. Допрашиваются свидетели.

Как сообщалось, 28-летний актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения зарезали друг друга во время ссоры в подмосковных Мытищах — причиной конфликта стало намерение девушки подать на развод. Ругань началась в их квартире поздно ночью. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, за ней лежало два тела. Владислав ранил супругу в грудь и шею, а она успела в ответ полоснуть его по шее. Евгения занимала должность заведующей гримёрным цехом в том же театре, гда работал супруг.