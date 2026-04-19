СК показал видео из квартиры, где актёр Бенграф и его жена зарезали друг друга

Следователи устанавливают обстоятельства гибели супругов в Мытищах — в ночь на 19 апреля из квартиры на улице Воровского доносились крики ссоры, после вскрытия двери спасателями обнаружены тела с ножевыми ранениями шеи и груди. Это были актёр Владислава Бенграф и его жена Евгения.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели супругов в Мытищах. Видео © Telegram / СК Подмосковья

Дверь на 16-м этаже оказалась заперта изнутри, сообщает подмосковный Следком. После её вскрытия сотрудниками МЧС в помещении найдены тела мужчины и женщины. Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователь-криминалист провёл осмотр места, изъяты ножи и следовая информация. Назначен комплекс экспертиз, включая дактилоскопическую и холодного оружия. Допрашиваются свидетели.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковных Мытищах театральный актёр Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга во время ссоры.