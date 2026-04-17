Пьяный житель Саратова зарезал 16-летнего подростка во время ссоры

В Саратовской области завели уголовное дело на 20-летнего местного жителя. Его подозревают в расправе над 16-летним приятелем — конфликт молодых людей закончился смертью подростка. Информацию об этом опубликовало следственное управление СК России по региону в своём телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по Саратовской области в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в публикации.

Согласно материалам следствия, молодой человек выпил алкоголь и стоял у дома №1 по улице Нижняя Слободка в Хвалынске. Именно там у него вспыхнула ссора с 16-летним приятелем: фигурант достал нож и вонзил его подростку в жизненно важные области несколько раз подряд. Полученные травмы оказались смертельными — парень погиб мгновенно на месте происшествия, и спасти его уже не представлялось возможным.

Задержанного уже передали в руки следователя — с ним проводят все необходимые действия. Часть экспертиз уже инициировали. В СК добавили, что все улики по делу сейчас собирают и надлежащим образом оформляют. Какую меру пресечения изберут фигуранту, станет ясно в ближайшие дни.

