Актёр Владислав Бенграф и его жена зарезали друг друга в Мытищах

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_

Актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга во время ссоры в подмосковных Мытищах — причиной конфликта стало намерение девушки подать на развод. Об этом сообщает Mash.

Квартира после схватки на ножах. Фото © Telegram / Mash

Квартира после схватки на ножах. Фото © Telegram / Mash

По данным источника, около часа ночи в квартире началась ругань, а затем пара вознамерилась решить всё в ножевой схватке. 28-летний Владислав нанёс 23-летней Евгении ранения в шею и грудь, но и сам был ранен в шею. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, врачам оставалось лишь констатировать смерть супругов.

Актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга. Фото © Telegram / Mash

Актёр театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга. Фото © Telegram / Mash

СК возбудил два уголовных дела по статье «убийство», криминалисты изъяли ножи и провели осмотр места.

Владислав служил актёром театра, Евгения занимала должность заведующей гримёрным цехом. В соцсетях пара часто публиковала совместные фотографии. К примеру, фото с обложки датируется 24 марта. В тот день супруги гуляли по парку и наслаждались обществом друг друга.

BannerImage
