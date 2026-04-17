Сбежавший рядовой зарезал конвоира во время перевозки в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла трагедия во время перевозки задержанного военнослужащего. Солдат, ранее самовольно покинувший часть, применил холодное оружие против конвоира, что привело к гибели последнего на месте происшествия.

Инцидент случился 16 апреля, когда группу розыска перевозила беглеца в расположение подразделения. По версии следствия, задержанный смог отвлечь внимание охраны, после чего напал на контрактника, нанеся ему серию ножевых ранений. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Напомним, что самого фигуранта поймали днём ранее, 15 апреля, в Петрозаводске. После совершения тяжкого преступления злоумышленнику удалось ненадолго скрыться с места случившегося, однако его оперативно вычислили и поймали сотрудники силовых структур «по горячим следам».

В отношении нападавшего Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет про «убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

Сейчас с подозреваемым работают следователи, проводятся все необходимые мероприятия. Правоохранительные органы готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения для задержанного.

