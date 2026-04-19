Актёр Бенграф жил у тёщи последние два дня перед смертельной ссорой с женой

Актёр Владислав Бенграф последние два дня жил у матери своей жены Евгении, которая выгнала его из дома из-за нервных срывов. Девушка собиралась подавать на развод, сообщает SHOT со ссылкой на знакомых пары.

Последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение мужа: он то скандалил, то умолял о прощении. Устав от таких качелей, девушка выгнала его. Владислав уехал к тёще, поскольку с собственной матерью отношения не сложились.

Накануне вечером Евгения отправилась на гендер-пати к подруге, Владислав ушёл из дома тёщи в театр узнать о новом спектакле, а затем встретился с друзьями. Затем актёр поехал к супруге в Мытищи, где между ними произошла очередная ссора, в ходе которой Бенграф схватил нож и ударил жену в шею и грудь. Та не собиралась сдаваться и в ответ нанесла ему несколько ударов ножом в шею. Оба скончались на месте.

Напомним, что 28-летний актёр Владислав Бенграф и его 23-летняя супруга Евгения зарезали друг друга в ходе ссоры в подмосковных Мытищах — поводом стало желание девушки развестись. Конфликт вспыхнул в их квартире глубокой ночью. Прибывшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили два тела. Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве.