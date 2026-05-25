Задержан 18-летний подозреваемый в расправе над своим отцом под Липецком
Алексей и Артём Крапивины. Обложка © Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области
В Липецкой области полиция задержала 18-летнего Артёма Крапивина, который подозревается в убийстве собственного отца, чьё тело нашли в лесу рядом с машиной. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.
По версии следствия, молодой человек зарезал собственного отца. Сейчас полиция проводит допрос обвиняемого, в том числе его возможные мотивы и причастность к убийству.
Напомним, в Липецкой области по дороге домой пропали 43-летний Алексей и его 18-летний сын Артём. Тело отца спустя три дня обнаружили в лесу с признаками насильственной смерти, молодого человека на месте трагедии не было. Алексей выехал на синем «Матизе» из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать Артёма из колледжа. Однако домой они не вернулись. СК возбудил уголовное дело и показал кадры с места обнаружения тела Алексея и его машины. Предположительно, сын зарезал отца, после чего скрылся.
