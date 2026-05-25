Полмашины в крови: Появилось видео с места расправы над пропавшим вместе с сыном жителем Липецкой области

Опубликовано видео с места, где нашли убитым жителя Липецкой области, пропавшего вместе с 18-летним сыном три дня назад. Кадры предоставила пресс-служба регионального СК РФ.

Следственные мероприятия на месте происшествия. Видео © «МАКС» / Следком_Липецк

На записи видно, что машину загнали глубоко в лес — рядом проходят железнодорожные пути, а вот автомобильной дороги не видно. Судя по следам, транспортное средство ехало по грязи. В салоне остались следы расправы: пассажирское сиденье полностью залито кровью, ею же забрызгана передняя панель.

Напомним, что убитый 43-летний Алексей и его 18-летний сын Артём пропали в Липецкой области три дня назад. Судьба парня неизвестна — его ищут. Сообщалось, что мужчина забрал молодого человека по пути из областного центра домой, а спустя трое суток тело 43-летнего родителя обнаружили в лесу.