25 мая, 14:31

Пропавшего с 18-летним сыном жителя Липецкой области зарезали

Алексей и Артём Крапивины. Обложка © Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области

Мужчину, который пропал вместе с 18-летним сыном в Липецкой области, могли зарезать. Сейчас тело погибшего отправлено на экспертизу, сообщает телеграм-канал SHOT. Возбуждено уголовное дело.

Следователи нашли на теле 43-летнего Алексея следы ножевых ранений. По мнению близких, знавших семью, сын не мог хладнокровно расправиться с отцом. Поиски молодого человека до сих пор продолжаются. Последний раз мужчину и парня зафиксировали камеры на посту в городе Лебедянь — в 40 километрах от дома. Уже через час после этого их телефоны стали недоступны.

Напомним, в Липецкой области по дороге домой пропали 43-летний Алексей и его 18-летний сын Артём. Тело отца спустя три дня обнаружили в лесу с признаками насильственной смерти, молодого человека до сих пор ищут. Алексей выехал на синем «Матизе» из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать Артёма из колледжа. Однако домой они не вернулись.

Татьяна Миссуми
