25 мая, 14:29

Пережившие покушение девочки из Тульской области находятся в коме

Обложка © VK / СУ СК России по Тульской области

Две девочки 8 и 11 лет, пострадавшие при покушении на убийство в Суворовском районе Тульской области, находятся в коме. Их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Состояние тяжёлое, находятся в коме», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в понедельник Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 52-летней женщины, а также покушения на убийство двух её внучек и их родственницы. Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступлений сотрудники УМВД задержали женщину 1985 года рождения и уроженца Липецкой области 1991 года рождения. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Анастасия Никонорова
