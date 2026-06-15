СМИ узнали личность убитого в Польше россиянина — это известный художник-карикатурист

Польские СМИ раскрыли личность убитого россиянина в городе Бяла-Подляска. По данным bialanews, предположительно, это художник-карикатурист Семён Скрепецкий. Он известен своими сатирическими работами, в которых высмеивал российские власти и оппозицию.

Предполагается, что в нападении на Скрепецкого могли быть задействованы несколько человек. Полиция задержала таксиста, который, по предварительным данным, доставил нападавших к месту происшествия.

Однако, на данный момент нет официального подтверждения факта смерти художника. Последнее сообщение в его онлайн-канале появилось около 9 утра по московскому времени.

Как ранее сообщалось, убийство произошло в польском городе Бяла-Подляска, недалеко от границы с Белоруссией, где находится лагерь для беженцев. По данным местной полиции, в росиянина выстрелили из пистолета рядом с парковкой.