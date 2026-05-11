В Финляндии убили художницу родом из России

В финском городе Котка убили художницу родом из России. По данным полиции юго-восточной Финляндии, преступление произошло в ночь на 10 мая, пишет газета Ilta-Sanomat,

Полицейская лента появилась на двери одной из квартир в районе Кархувуори. По данным издания, там жили писатель в возрасте около 50 лет и его жена — художница и преподавательница. Журналисты со ссылкой на информацию из соцсетей уточняют, что пара поженилась весной 2012 года. Погибшая в своём профиле указывала, что родом из России. Она изучала прикладные науки в Финляндии и почти три года работала в учебном заведении в Коуволе.

Подозреваемого уже задержали и допросили. В полиции сообщили, что погибшая и задержанный состояли в отношениях. Обстоятельства убийства устанавливаются.

