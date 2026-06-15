В Польше застрелили 44-летнего россиянина, преступник в бегах

В польском городе Бяла-Подляска, расположенном в сорока километрах от белорусской границы, в результате стрельбы погиб 44-летний гражданин России. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства в соцсети X.

По данным ведомства, выстрелы раздались на парковке на улице Королевы Ядвиги около десяти часов утра по местному времени. Личность погибшего уже установлена, им оказался россиянин. При этом силовики пока не выяснили, кто именно открыл огонь и какими мотивами он руководствовался.

Правоохранительные органы проводят масштабную операцию по поиску стрелявшего. На данный момент его личность и местонахождение остаются неизвестными. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что в финском городе Котка убили художницу, которая была родом из России. Трагедия произошла в ночь на 10 мая в одной из квартир района Кархувуори. Полицейская лента появилась на двери жилища, где, по данным издания, проживал писатель лет пятидесяти со своей супругой, работавшей художницей и преподавательницей. Журналисты выяснили, что пара заключила брак ещё весной 2012 года, а погибшая в своём профиле в соцсетях указывала российское происхождение.