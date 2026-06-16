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16 июня, 15:52

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Приморье состоял с ней в отношениях

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

Стало известно, что школьник, задержанный по подозрению в убийстве 12-летней одноклассницы в Приморском крае, ранее поддерживал с погибшей романтические отношения. Об этом сообщил информированный источник «Рен-ТВ».

По словам собеседника, несовершеннолетний злоумышленник сам пригласил девочку на вечернюю прогулку, объяснив это желанием серьёзно поговорить. В ходе встречи мальчик нанёс жертве множественные удары ногами, а также совершил в отношении неё действия насильственного характера, после чего скрылся.

Следователи раскрыли детали об убийстве 12-летней девочки в Приморье
Следователи раскрыли детали об убийстве 12-летней девочки в Приморье

Как сообщалось ранее, трагедия разыгралась в Приморье: на чердаке одной из многоэтажек найдено тело 12-летней школьницы. К преступлению, по версии следствия, причастен её сверстник — подросток из благополучной семьи. Ребята были знакомы и учились вместе в школе. В настоящий момент он находится под стражей. Правоохранителями было возбуждено два уголовных дела — о гибели ребёнка и о халатности.

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Вероника Бакумченко
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