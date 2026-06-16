Следователи раскрыли детали об убийстве 12-летней девочки в Приморье

Появились детали об убийстве 12-летней девочки в Приморском крае. Как выяснилось, между ней и подозреваемым в преступлении подростком произошёл конфликт.

Эту информацию подтвердили РИА «Новости» представители оперативных служб, курирующие работу над данным делом. Теперь экспертам предстоит установить, насколько серьезное влияние эта ссора оказала на дальнейшее развитие событий.

Напомним, трагедия произошла в Приморье: на чердаке одного из жилых домов было обнаружено тело 12-летней школьницы. В совершении преступления подозревается сверстник погибшей — мальчик из благополучной семьи, с которым она была знакома. В настоящий момент подросток задержан. Следствием возбуждено два уголовных дела — по факту гибели ребенка и по статье о халатности.