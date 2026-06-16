Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 11:08

Следователи раскрыли детали об убийстве 12-летней девочки в Приморье

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Появились детали об убийстве 12-летней девочки в Приморском крае. Как выяснилось, между ней и подозреваемым в преступлении подростком произошёл конфликт.

Эту информацию подтвердили РИА «Новости» представители оперативных служб, курирующие работу над данным делом. Теперь экспертам предстоит установить, насколько серьезное влияние эта ссора оказала на дальнейшее развитие событий.

Убийцей школьницы из Приморья оказался её одноклассник
Убийцей школьницы из Приморья оказался её одноклассник

Напомним, трагедия произошла в Приморье: на чердаке одного из жилых домов было обнаружено тело 12-летней школьницы. В совершении преступления подозревается сверстник погибшей — мальчик из благополучной семьи, с которым она была знакома. В настоящий момент подросток задержан. Следствием возбуждено два уголовных дела — по факту гибели ребенка и по статье о халатности.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar