Убийцей школьницы из Приморья оказался её одноклассник

Появились подробности об убийстве 12летней девочки в Приморском крае. Как пишет «Рен-ТВ», ребенок пропал после дневной прогулки, однако поиски завершились трагически.

Тело школьницы обнаружили на чердаке. Жильцы услышали непрекращающиеся вызовы, доносившиеся с верхнего этажа, и решили проверить источник звука. Соседка поднялась на чердак и увидела погибшую, рядом с которой лежал мобильный телефон.

Эксперты предварительно установили, что причиной смерти стало удушение. На месте происшествия работали следователи, которые быстро вышли на след преступника.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался одноклассник погибшей — 12-летний подросток. Сейчас с задержанным работают сотрудники профильных ведомств, выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, страшная находка потрясла поселок Врангель в Приморском крае. На чердаке жилого дома обнаружили тело 12-летней девочки с явными следами насильственной смерти. Следствие оперативно отреагировало на инцидент.