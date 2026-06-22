Найденная в Приморье девочка перед смертью была изнасилована и избита

Появились детали о трагическом происшествии в посёлке Врангель в Приморском крае, где на чердаке дома было найдено тело девочки. Как оказалось, преступение совершил её одноклассник, с которым жертва находилась в близких отношениях.

Как узнал Amur Mash, перед смертью девочка была изнасилована и зверски избита: школьник издевался над несчастной, после чего задушил.

Сейчас 12-летний убийца проходит судмедэкспертизу.

Напомним, страшная находка потрясла посёлок Врангель в Приморском крае. На чердаке жилого дома обнаружили тело 12-летней девочки с явными следами насильственной смерти. Следствие оперативно отреагировало на инцидент.