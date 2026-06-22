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Регион
22 июня, 07:32

Найденная в Приморье девочка перед смертью была изнасилована и избита

Обложка © Telegram / Amur Mash

Обложка © Telegram / Amur Mash

Появились детали о трагическом происшествии в посёлке Врангель в Приморском крае, где на чердаке дома было найдено тело девочки. Как оказалось, преступение совершил её одноклассник, с которым жертва находилась в близких отношениях.

Как узнал Amur Mash, перед смертью девочка была изнасилована и зверски избита: школьник издевался над несчастной, после чего задушил.

Сейчас 12-летний убийца проходит судмедэкспертизу.

Убийцей школьницы из Приморья оказался её одноклассник
Убийцей школьницы из Приморья оказался её одноклассник

Напомним, страшная находка потрясла посёлок Врангель в Приморском крае. На чердаке жилого дома обнаружили тело 12-летней девочки с явными следами насильственной смерти. Следствие оперативно отреагировало на инцидент.

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Оксана Попова
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