Жена не поверила в болезнь мужа, и тот её убил

На Тайване 64-летний мужчина напал на супругу после конфликта, связанного с его состоянием здоровья. Женщина не поверила в его жалобы, после чего произошла трагедия. Об этом сообщает Mirror TV.

Инцидент произошёл в городе Таоюань в ноябре 2025 года. По данным источника, мужчина находился в депрессии после выхода на пенсию и неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия. Супруга, по его словам, не придавала этим жалобам значения и не оказывала поддержки, что усилило напряжение в семье.

В день трагедии он дождался, когда дочь уйдёт на работу, после чего напал на жену в гостиной. Сначала он нанёс удар молотком, затем начал душить пострадавшую и завершил нападение ножевыми ранениями. После случившегося мужчина самостоятельно пришёл в полицейский участок и признался в содеянном. Позже прокуратура завершила расследование и предъявила обвинения. Фигуранту дела может грозить высшая мера наказания.

Ранее в Приморском крае в деле об убийстве 16-летней девушки в Углекамске (Партизанский городской округ) появилась аудиозапись с угрозами от 15-летнего обвиняемого. На записи подросток заявляет, что в случае расставания может совершить убийство. При этом он одновременно говорит о чувствах к девушке.