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15 июня, 14:56

Во Владикавказе студента убили из-за долга в 3500 рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Причиной убийства молодого человека во Владикавказе стал не отданный долг в три с половиной тысячи рублей. С такой информацией выступили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Всё произошло 13 июня в лесном массиве в районе улицы Кабардинской. Там злоумышленник выстрелил в парня, после чего уехал на легковом автомобиле, собранном на отечественном автозаводе. Пострадавшего успели привезти в больницу, однако медики оказались бессильны — пациент скончался.

В СКР добавили, что следователи и криминалисты уже осмотрели место преступления и дали старт судебно-медицинскому исследованию. Совместно с полицейскими проводятся розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы вычислить и задержать того, кто нажал на спусковой крючок.

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Ранее сообщалось, что красноярца приговорили к 17 годам строгого режима за систематическое насилие над падчерицей, пока его жена была на дежурствах. Суд выяснил, что с декабря 2022 по май 2025 года мужчина не только совершал преступления, но и угрожал девочке ножом, обещая вывезти в лес и убить при попытке рассказать правду. Своими запугиваниями он держал в страхе всю семью, включая даже домашнюю кошку, поэтому ребёнок два года молчал. Помимо колонии, осуждённому назначили принудительное лечение у психиатра.

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Вероника Бакумченко
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