Юные убийцы девочки в Краснотурьинске арестованы до 11 августа

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения обоим 15-летним местным жителям, обвиняемым в убийстве сверстницы. Один из фигурантов был арестован ранее, а сегодня под стражу до 11 августа 2026 года заключили и второго. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло вечером 12 июня на территории гаражного массива. Между одним из юношей и его знакомой вспыхнула ссора, в ходе которой оба подростка нанесли девушке несколько ножевых ранений, после чего скрылись. Пострадавшую обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую, но врачи не смогли спасти её — жертва скончалась в больнице.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами в течение трёх суток.