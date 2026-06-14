ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 13:23

Юные убийцы девочки в Краснотурьинске арестованы до 11 августа

Суд арестовал обоих подростков по делу об убийстве девочки в Краснотурьинске

Обложка © Telegram/Суды Свердловской области

Обложка © Telegram/Суды Свердловской области

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения обоим 15-летним местным жителям, обвиняемым в убийстве сверстницы. Один из фигурантов был арестован ранее, а сегодня под стражу до 11 августа 2026 года заключили и второго. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло вечером 12 июня на территории гаражного массива. Между одним из юношей и его знакомой вспыхнула ссора, в ходе которой оба подростка нанесли девушке несколько ножевых ранений, после чего скрылись. Пострадавшую обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую, но врачи не смогли спасти её — жертва скончалась в больнице.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами в течение трёх суток.

В ужасающем убийстве девочки подростками на Урале замешан ещё один человек
В ужасающем убийстве девочки подростками на Урале замешан ещё один человек

Напомним, в Краснотурьинске двое подростков (2010 и 2011 г.р.) заманили 15-летнюю девочку за гаражи и убили; её нашли прохожие. Разбитая горем мать раскрыла жуткие детали расправы. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, подозреваемые задержаны по горячим следам.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar