Бастрыкин требует доклад по убийству девочки двумя подростками в Краснотурьинске
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и обстоятельствах убийства 15-летней девочки из Краснотурьинска, которое произошло 12 июня. Как сообщили в центральном аппарате ведомства, подозреваемые уже задержаны по горячим следам.
Подростки повздорили со своей знакомой сверстницей на территории гаражного кооператива. В ходе возникшей ссоры нападавшие нанесли жертве несколько ударов ножом, после чего скрылись. Обоих фигурантов задержали оперативно. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору, которая предусматривает наказание до пожизненного заключения, однако несовершеннолетним в силу их возраста грозит не более 10 лет колонии.
Напомним, в Краснотурьинске два подростка (2010 и 2011 годов рождения) заманили за гаражи 15-летнюю девочку и убили. Потерпевшую в крови нашли прохожие. Разбитая горем мать раскрыла жуткие детали расправы подростков над дочкой.
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