«Душили, пока не захрипела»: Мать раскрыла жуткие детали расправы подростков над девочкой на Урале

В Краснотурьинске мать погибшей девочки рассказала, что двое 17-летних подростков заманили её дочь за гаражи, где били, душили и резали ножом из-за их общей знакомой. Об этом женщина рассказала порталу e1.ru.

«Они заманили её за гаражи. Сначала избивали, потому что когда её нашли, у неё под глазом были синяки. Её били и душили, пока она не захрипела. Когда она уже не могла говорить, один из них достал нож и дважды ударил её в живот», — поделилась Оксана.

По словам женщины, подруга её дочери начала встречаться с молодым человеком, однако он был ревнив и даже рассорил девочек. Полгода приятельницы не общались, а затем подруга сама позвонила и сказала, что рассталась с ухажёром. Мать погибшей пояснила, что бойфренд был в гневе из-за расставания и, позвав своего друга, отомстил девочке, посчитав, что это она настроила подругу против него.

Оксана добавила, что её дочь умирала в страшных муках. Её слабые мольбы о помощи услышал случайный прохожий. Девочка лежала в огромной луже крови. Приехавшие врачи просили пострадавшую не закрывать глаза, опасаясь потери сознания. В реанимации пациентка умерла. Один из подозреваемых в истязании девочки сам явился в полицию, второго задержали.

Напомним, в свердловском Краснотурьинске двум подросткам предъявили обвинение в убийстве знакомой девочки. По версии следствия, вечером 12 июня они встретились с 15-летней знакомой на территории гаражного массива, где и произошёл конфликт. нанесли школьнице несколько ножевых ранений. После нападения подростки скрылись. Девочку нашли прохожие и вызвали скорую помощь, однако в больнице она умерла.