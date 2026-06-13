Два подростка заманили девочку за гаражи в Краснотурьинске и хладнокровно убили

В свердловском Краснотурьинске двум подросткам предъявили обвинение в убийстве знакомой девочки. По версии следствия, вечером 12 июня они встретились с 15-летней знакомой на территории гаражного массива, где и произошёл конфликт.

«Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путём, заранее зная о предстоящей расправе», — заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии СК, парни 2010 и 2011 годов рождения нанесли школьнице несколько ножевых ранений. После нападения подростки скрылись. Девочку нашли прохожие и вызвали скорую помощь, однако в больнице она умерла.

По данным следствия, причиной конфликта могли стать оскорбительные высказывания между погибшей и одним из обвиняемых. Сейчас решается вопрос об аресте подростков, следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. В МВД уточнили, что оба задержанных воспитываются в полных семьях, а погибшую растила мать.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки в Рязани. Правоохранители проверяют на причастность к преступлению брата погибшей. Сейчас молодого человека ищут.