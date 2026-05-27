В Рязани нашли мёртвой 15-летнюю девушку, в убийстве подозревают старшего брата
Обложка © Life.ru
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки в Рязани. Правоохранители проверяют на причастность к преступлению брата погибшей. Сейчас молодого человека ищут, сообщил СУ СК по региону.
По версии следствия, родители отлучились из дома, оставив в квартире 15-летнюю дочь с 17-летним сыном. Вечером 24 мая родители вернулись и увидели в одной из комнат тело й дочери. На теле имелись признаки насильственной смерти.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки в городе Рязани (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — указано в сообщении СК.
Сейчас следователи устанавливают местонахождение брата убитой. Молодого человека проверяют на причастность к совершению особо тяжкого преступления. Оперативники опрашивают свидетелей и изучают улики.
Ранее в Москве признали невменяемой женщину, которая убила малолетнего сына. Преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина. Фигурантка нанесла 6-летнему ребёнку множественные удары молотком по голове. Также она нанесла ножевые ранения. После этого женщина попыталась наложить на себя руки.
