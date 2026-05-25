Нуждается в принудительном лечении: Суд огласил вердикт матери, забившей собственного сына молотком

Жительница Москвы, убившая своего малолетнего сына молотком, признана невменяемой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что обвиняемая страдает психическим расстройством и не могла осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Специалисты пришли к выводу, что женщина нуждается в принудительном лечении.

В настоящее время фигурантка содержится под стражей. Уголовное дело находится в суде для рассмотрения по существу.