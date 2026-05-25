Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 14:04

Нуждается в принудительном лечении: Суд огласил вердикт матери, забившей собственного сына молотком

Убившую 6-летнего сына молотком москвичку признали невменяемой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvaro German Vilela

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvaro German Vilela

Жительница Москвы, убившая своего малолетнего сына молотком, признана невменяемой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что обвиняемая страдает психическим расстройством и не могла осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Специалисты пришли к выводу, что женщина нуждается в принудительном лечении.

В настоящее время фигурантка содержится под стражей. Уголовное дело находится в суде для рассмотрения по существу.

Забившая молотком шестилетнего сына москвичка думала о преступлении два месяца
Забившая молотком шестилетнего сына москвичка думала о преступлении два месяца

Напомним, чудовишное преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина. Фигурантка нанесла 6-летнему ребёнку множественные удары молотком по голове, а также ножевые ранения, после чего попыталась наложить на себя руки. Перед содеянным она написала записку, где утверждала, что они с сыном тяжело больны. Мальчик скончался на месте происшествия.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar