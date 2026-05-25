Нуждается в принудительном лечении: Суд огласил вердикт матери, забившей собственного сына молотком
Убившую 6-летнего сына молотком москвичку признали невменяемой
Жительница Москвы, убившая своего малолетнего сына молотком, признана невменяемой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В сообщении надзорного ведомства говорится, что обвиняемая страдает психическим расстройством и не могла осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Специалисты пришли к выводу, что женщина нуждается в принудительном лечении.
В настоящее время фигурантка содержится под стражей. Уголовное дело находится в суде для рассмотрения по существу.
Напомним, чудовишное преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина. Фигурантка нанесла 6-летнему ребёнку множественные удары молотком по голове, а также ножевые ранения, после чего попыталась наложить на себя руки. Перед содеянным она написала записку, где утверждала, что они с сыном тяжело больны. Мальчик скончался на месте происшествия.
