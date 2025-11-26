Россия и США
26 ноября, 16:10

Забившая молотком шестилетнего сына москвичка думала о преступлении два месяца

Обложка © Life.ru

В Москве местная жительница расправилась с 6-летним сыном, используя молоток и нож. По данным следствия, женщина планировала преступление в течение двух месяцев, прежде чем осуществила его 12 ноября в своей квартире на улице Академика Анохина. После убийства она попыталась покончить с собой, но была спасена врачами. Об этом пишет «Лента.ру».

Женщина признала свою вину и рассказала, что мысль о совершении преступления преследовала её в течение долгого времени. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, москвичку уже заключили под стражу.

Напомним, 37-летняя женщина жестоко убила своего шестилетнего ребёнка в квартире в Москве. Для расправы она использовала молоток и нож. После убийства мать попыталась покончить с собой. Её спас вернувшийся с работы муж. В настоящее время женщина госпитализирована и находится под охраной. Подозреваемая успела до трагедии оставить записку, в которой утверждала, что якобы она и мальчик серьёзно больны.

