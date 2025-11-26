Забившая молотком шестилетнего сына москвичка думала о преступлении два месяца

В Москве местная жительница расправилась с 6-летним сыном, используя молоток и нож. По данным следствия, женщина планировала преступление в течение двух месяцев, прежде чем осуществила его 12 ноября в своей квартире на улице Академика Анохина. После убийства она попыталась покончить с собой, но была спасена врачами. Об этом пишет «Лента.ру».