Москвичка, насмерть забившая сына молотком, оставила странное послание

Жительница Москвы, забившая шестилетнего сына молотком, перед преступлением и попыткой наложить на себя руки оставила странную записку, в которой утверждала, что она и мальчик тяжело больны. Об этом сообщает SHOT.

Муж 37-летней Ксении обнаружил её без сознания, а ребёнка — мёртвым с колото-резаными ранами. По его словам, супруга действительно страдала от болезни, но конкретный диагноз он не уточнил.

Женщина официально не работала с 2022 года и занималась воспитанием сына. Следствие устанавливает, могло ли её заболевание повлиять на совершение преступления.

Напомним, 37-летняя женщина жестоко убила своего шестилетнего ребёнка на улице Академика Анохина в Москве. Для расправы над собственным чадом она использовала молоток и нож. После совершения убийства мать попыталась покончить с собой. В настоящее время она госпитализирована и находится под охраной.