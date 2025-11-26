Школьница из Петербурга спланировала убийство матери в игре «Роблокс»

Школьница из Санкт-Петербурга предварительно смоделировала в игре «Роблокс» убийство своей матери, которое позднее совершила в реальности. Информацию об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 13-летняя девочка создала в виртуальном пространстве аватар и воспроизвела поджог квартиры. В реальной жизни подросток повторила эти действия, что привело к гибели матери. Школьница регулярно проводила много времени в компьютерной игре и социальных сетях, где публиковала различные видеозаписи, включая ролик с танцующим в огне аватаром под музыку Инстасамки.

Школьница из Санкт-Петербурга спланировала убийство матери в игре «Роблокс». Фото © Telegram /SHOT

Конфликт между матерью и дочерью обострился из-за постоянных ограничений времени использования гаджетов, которые женщина вводила из-за опасений развития зависимости. Ссоры усугублялись запретами на встречи с друзьями, что вызывало у подростка сильное раздражение. Утром в день трагедии между ними произошла очередная ссора, в ходе которой девочка схватила нож и нанесла матери смертельные ранения.

Ранее стало известно, что 7-летняя жительница подмосковного Лосино-Петровского перевела более 100 тысяч рублей мошенникам, надеясь получить игровую валюту в Roblox. Ребёнок тайно взяла смартфоны матери, бабушки и дедушки для осуществления переводов. Всего с мобильных устройств родственников было перечислено 117 тысяч рублей на счета мошенников.