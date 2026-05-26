Собрались в поход, а стали лишними свидетелями: Озвучена новая версия исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла стать жертвой браконьеров. Такую версию в беседе с Аиф.ру высказал подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров, охотников, которые добывали зверя без лицензии. Они могли стать нежелательными свидетелями преступлений, и, чтобы скрыть незаконный промысел, их могли убить», — сказал Иванников.

По его словам, нельзя исключать и непреднамеренный выстрел. В густой чаще охотник мог принять силуэт человека за животное, отметил подполковник запаса. Иванников считает, что версию с браконьерами нужно проверять внимательно и предметно. Поиски семьи продолжаются в районе Кутурчина Манско-Уярского округа, где они пропали в сентябре 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что за два дня спасатели обследовали новые участки леса в поисках Усольцевых, однако результата это не принесло. В районе деревни Кутурчин продолжаются поиски трёх человек. Спасатели Красноярского отряда обследуют труднодоступные места. В первый день они прошли по горным склонам, проверили несколько курумников на высоте около 1000 метров. Также осмотрели участки у троп и спуски по склону.