Следком отмёл версии о побеге или похищении семьи Усольцевых

СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщил новые данные по делу семьи Усольцевых. Версии о побеге или похищении не подтвердились. Следователи проверили эти гипотезы и исключили их из рассмотрения. Поиск истины продолжается по другим направлениям.

«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учётом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — приводит комментарий следствия РИА «Новости».