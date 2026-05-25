Следком отмёл версии о побеге или похищении семьи Усольцевых
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщил новые данные по делу семьи Усольцевых. Версии о побеге или похищении не подтвердились. Следователи проверили эти гипотезы и исключили их из рассмотрения. Поиск истины продолжается по другим направлениям.
«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учётом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — приводит комментарий следствия РИА «Новости».
Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказывал, что масштабные поиски пропавшей семьи возобновят в конце мая или начале июня. Он добавил, что к операции планировали подключить добровольцев. Тем временем поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Отряд «Спасатель» уточняет, что в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа ищут троих человек. Они пропали 28 сентября 2025 года.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.